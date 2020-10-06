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    Тіхановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку

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    Тихановська провела зустріч з Ангелою Меркель - Тіхановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку
    Тихановська провела зустріч з Ангелою Меркель

    Тихановська висловила впевненість у необхідності зупинити насильство і звільнити політв'язнів в Білорусі

    Опозиціонерка Світлана Тихановська зустрілася з канцлером ФРН Ангелою Меркель і заявила, що опозиція очікує фінансову підтримку, допомогу незалежним ЗМІ та громадським організаціям для подолання політичної кризи в країні. Про це повідомляє Telegram-канал лідера білоруської опозиції.

    Тихановська висловила впевненість у необхідності зупинити насильство і звільнити політв'язнів в Білорусі. Вона підкреслила, що протести в країні – це не боротьба проти Росії або ЄС, а наслідок політичної кризи в країні. На її думку, головна мета опозиції – домогтися проведення нових президентських виборів.



    Під час зустрічі Тихановська подарувала Меркель біло-червоно-білу парасольку і книгу Володимира Орлова «Краiна Білорусь» в німецькому перекладі.

    Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

    ЄС ЗМІ опозиція час Світлана Тихановська
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