Тіхановська зустрілася з Меркель і подарувала їй біло-червоно-білу парасольку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тихановська провела зустріч з Ангелою Меркель

Тихановська висловила впевненість у необхідності зупинити насильство і звільнити політв'язнів в Білорусі

Опозиціонерка Світлана Тихановська зустрілася з канцлером ФРН Ангелою Меркель і заявила, що опозиція очікує фінансову підтримку, допомогу незалежним ЗМІ та громадським організаціям для подолання політичної кризи в країні. Про це повідомляє Telegram-канал лідера білоруської опозиції.

Тихановська висловила впевненість у необхідності зупинити насильство і звільнити політв'язнів в Білорусі. Вона підкреслила, що протести в країні – це не боротьба проти Росії або ЄС, а наслідок політичної кризи в країні. На її думку, головна мета опозиції – домогтися проведення нових президентських виборів.





Під час зустрічі Тихановська подарувала Меркель біло-червоно-білу парасольку і книгу Володимира Орлова «Краiна Білорусь» в німецькому перекладі.

Нагадаємо, що Тихановська впевнена, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.