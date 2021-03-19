«Просто наберіться терпіння»: Лукашенко пообіцяв білорусам нового президента
Олександр Лукашенко запевнив білорусів, що у них будуть й інші президенти
«Будуть у вас інші президенти. Я вам гарантую. Тоді ви, порівнявши все, зрозумієте», заявив Лукашенко
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив білорусів, що у них будуть й інші президенти.
Про це він сказав під час зустрічі з працівниками підприємства «Молочний світ» у п’ятницю, 19 березня, пише державне агентство «Белта».
«Гірше жити ми не будемо тільки у тому випадку, якщо ви будете тримати голову на плечах. Живемо як можемо, і не гірше за інших. Тому тримайтеся своєї землі. Будуть у вас інші президенти. Я вам гарантую. Тоді ви, порівнявши все, зрозумієте. А зараз просто наберіться терпіння», – закликав Лукашенко присутніх.
Напередодні Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею президентських виборів 2020 року, оголосила про початок голосування на платформі «Голос» з питання проведення переговорів між білоруською владою та опозицією на тему виходу з кризи за міжнародної підтримки.
18 березня ЄС і США виступили за нові вибори в Білорусі цього року.