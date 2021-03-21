Лідер опозиційної білоруської партії затриманий напередодні Дня Волі

Перед затриманням Ігор Борисов звернувся за дозволом на проведення мітингу

У неділю, 21 березня, у Мінську затримано лідера Білоруської соціал-демократичної партії «Грамада» Ігоря Борисова. Про це повідомляє правозахисний сайт «Хартія 97».

Причина затримання політика поки невідома. Як повідомила в Facebook його дружина Олена Борисова, вона разом з дітьми стала очевидцем затримання.

БСДП була серед представників опозиційних партій і рухів, які подали заявку в Мінміськвиконком на проведення масового заходу, приуроченого до чергової річниці проголошення Білоруської Народної Республіки, яку опоненти влади відзначають 25 березня. За словами голови партії «Білоруський народний фронт» (також є одним із заявників) Григорія Костусєва, міська влада поки що відповіді на заявку не дала.

День Волі традиційно святкується 25 березня, але за законом до отримання дозволу від міської влади організатори не можуть оголошувати, де і в який день відбудеться масовий захід. Також згідно із законом до подачі заявки в міськвиконком організатори повинні укласти договори зі «швидкою», комунальниками та міліцією, які будуть працювати на масовому заході.

«Зі «швидкою» договір у нас вже є, комунальники надіслали дивну відповідь, в якій говорять, що укладуть договір після отримання дозволу на захід від Мінміськвиконкому, хоча в законі прописано зворотне. У міліцію заяву на договір ми подали місяць тому, і вони не дають ні негативну, ні позитивну відповідь. У своїй заявці в Мінміськвиконком ми попросили зобов’язати ГУВС, як структуру Мінміськвиконкому, щоб вони уклали з нами договір», – розповів Tut.by керівник руху «За свободу» Юрій Губарєвіч.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 18 березня, Місії Євросоюзу і США в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) підтримали пропозицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської про проведення мирних переговорів між владою Білорусі та опозицією за міжнародного посередництва.

Раніше Світлана Тіхановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.

Нагадаємо, що три опозиціонерки із Білорусі були номіновані на премію Сахарова.