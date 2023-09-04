Яку двокімнатну квартиру можна винайняти в Києві лише за 4 тис. на місяць (фото)

Стіни зі стелями та підлогою дуже давно не бачили ремонту, як і сантехніка

У оголошенні вказано, що комунальні платежі невисокі навіть взимку

Київ завжди міг похвалитися найдорожчим житлом по Україні, але все ж можна знайти квартиру, яка по кишені кожному. Зокрема, за 2-кімнатну квартиру орендарі просять лише 3 тис. грн на місяць, йдеться у публікації на сайті оголошень RIA.

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За ці гроші можна заселитися в житло на 5 поверсі 5-поверхового будинку. Загальна площа квартири складає 45 кв.м, з яких житлова – 28, а кухня – лише 7 «квадратів». Стіни будинку виконані з панелей, централізоване опалення, причому власники не проти проживання з тваринами.

Але якщо ціна привертає увагу, то опубліковані фото «хрущовки» вселяють зневіру – з меблів тільки стілець, газова плита, стіл з умивальником і «втомлене» крісло. Стіни зі стелями та підлогою дуже давно не бачили ремонту, як і сантехніка. Але все це з лишком перекриває вартість комунальних послуг: заявлені платежі влітку – лише 500 грн, а взимку – 1500 грн.

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Крім всього цього «щастя» на нового мешканця чекає зручна транспортна розв'язка «Дарницька площа», тихий двір, а також насичена інфраструктура – ​​поблизу розташовані банки, магазини та аптеки.

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Автор оголошення зазначив, що є лічильники на воду та електрику, але є і серйозна незручність – відсутність ліфта, що стане серйозною перешкодою при покупці габаритних меблів.

Раніше ми писали, що у столиці України, яку другий рік поспіль росіяни обстрілюють ракетами, на продаж виставлена квартира майже за $5 млн (понад 174 млн грн). Ті, хто мають таку суму, можуть стати власниками п'ятикімнатних апартаментів на 500 квадратних метрів.

Також «Главком» розповідав, що програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.