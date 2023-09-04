Головна Київ Новини
search button user button menu button

Яку двокімнатну квартиру можна винайняти в Києві лише за 4 тис. на місяць (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Яку двокімнатну квартиру можна винайняти в Києві лише за 4 тис. на місяць (фото)
Стіни зі стелями та підлогою дуже давно не бачили ремонту, як і сантехніка
фото: RIA

У оголошенні вказано, що комунальні платежі невисокі навіть взимку

Київ завжди міг похвалитися найдорожчим житлом по Україні, але все ж можна знайти квартиру, яка по кишені кожному. Зокрема, за 2-кімнатну квартиру орендарі просять лише 3 тис. грн на місяць, йдеться у публікації на сайті оголошень RIA.

За ці гроші можна заселитися в житло на 5 поверсі 5-поверхового будинку. Загальна площа квартири складає 45 кв.м, з яких житлова – 28, а кухня – лише 7 «квадратів». Стіни будинку виконані з панелей, централізоване опалення, причому власники не проти проживання з тваринами.

Але якщо ціна привертає увагу, то опубліковані фото «хрущовки» вселяють зневіру – з меблів тільки стілець, газова плита, стіл з умивальником і «втомлене» крісло. Стіни зі стелями та підлогою дуже давно не бачили ремонту, як і сантехніка. Але все це з лишком перекриває вартість комунальних послуг: заявлені платежі влітку – лише 500 грн, а взимку – 1500 грн.

Крім всього цього «щастя» на нового мешканця чекає зручна транспортна розв'язка «Дарницька площа», тихий двір, а також насичена інфраструктура – ​​поблизу розташовані банки, магазини та аптеки.

6 фото
На весь екран

Автор оголошення зазначив, що є лічильники на воду та електрику, але є і серйозна незручність – відсутність ліфта, що стане серйозною перешкодою при покупці габаритних меблів.

Раніше ми писали, що у столиці України, яку другий рік поспіль росіяни обстрілюють ракетами, на продаж виставлена квартира майже за $5 млн (понад 174 млн грн). Ті, хто мають таку суму, можуть стати власниками п'ятикімнатних апартаментів на 500 квадратних метрів.

Також «Главком» розповідав, що програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування у повному обсязі. Як зазначається, вже до кінця цього року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тис. українських родин. Ті ж, кому відмовили через брак фінансування, можуть повторно подати заявку в Дії.

Теги: Київ гроші житло квартира оренда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Невідомі повідомили про замінування усіх ТРЦ столиці
Невідомі повідомили про замінування усіх ТРЦ столиці
Яку двокімнатну квартиру можна винайняти в Києві лише за 4 тис. на місяць (фото)
Яку двокімнатну квартиру можна винайняти в Києві лише за 4 тис. на місяць (фото)
На трасі Київ-Чоп відновлено міст, зруйнований на початку вторгнення (фото)
На трасі Київ-Чоп відновлено міст, зруйнований на початку вторгнення (фото)
У Києві буде перейменовано 11 закладів освіти та культури: оприлюднено список
У Києві буде перейменовано 11 закладів освіти та культури: оприлюднено список
У Києві буде перейменовано навчальні заклади, назви яких пов’язані з РФ
У Києві буде перейменовано навчальні заклади, назви яких пов’язані з РФ
Київські митники вилучили унікальні камені віком 407 млн років (фото)
Київські митники вилучили унікальні камені віком 407 млн років (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
ЗСУ повідомили, ким окупанти збираються замінити «потріпані» підрозділи на півдні
22K
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
14K
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
11K
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців
6878
Окупанти спрямували дрони-камікадзе ще на дві області
6541
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації

Новини

Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Сьогодні, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 04:56
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту