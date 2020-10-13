Смог не відступає: Київ знову у десятці найбрудніших міст світу
Тумани не дають розсіятися забруднюючим речовинам
Станом на ранок 13 жовтня Київ знаходиться на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 96 при нормі у 50.
Ситуація у столиці України характеризується як «помірна».
Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.
Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «помірний».
Як відомо, Київ вже кілька днів поспіль продовжує перебувати у числі міст із найбруднішим повітрям.
У коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності.