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    Смог не відступає: Київ знову у десятці найбрудніших міст світу

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    Українську столицю оповило смогом - Смог не відступає: Київ знову у десятці найбрудніших міст світу
    Українську столицю оповило смогом

    Тумани не дають розсіятися забруднюючим речовинам

    Станом на ранок 13 жовтня Київ знаходиться на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 96 при нормі у 50.

    Ситуація у столиці України характеризується як «помірна».


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    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «помірний».


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    Як відомо, Київ вже кілька днів поспіль продовжує перебувати у числі міст із найбруднішим повітрям.

    У коментарі «Главкому» директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко пояснив таку ситуацію збігом двох факторів: туман та наслідки людської діяльності. 

    екологія Київ рейтинг повітря
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