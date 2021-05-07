На дорозі в Києві сталася стрілянина (відео)

Посеред дороги стався конфлікт між водіями двох автівок

Водій стріляв у відповідь на зауваження йому

На Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Надзвичайна подія сталася на перехресті вул. Кубанської України та вулиці Матеюка.

«На пішохідному переході стояв водій Volkswagen. Водій «Ниви» зробив йому зауваження, після чого опонент (з Volkswagen) вистрілив в кузов «Ниви» і поїхав», – йдеться в повідомленні.

Автор відео стверджує, що на додаток до всього, водій Volkswagen був п'яний.

Як повідомлялося, у квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

3 травня у селі Черемхів Коломийського району Івано-Франківщини на автозаправці чоловік вчинив стрілянину, поранив двох людей та втік на автомобілі.