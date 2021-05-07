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    На дорозі в Києві сталася стрілянина (відео)

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    Посеред дороги стався конфлікт між водіями двох автівок - На дорозі в Києві сталася стрілянина (відео)
    Посеред дороги стався конфлікт між водіями двох автівок
    Фото: скріншот з відео

    Водій стріляв у відповідь на зауваження йому

    На Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Надзвичайна подія сталася на перехресті вул. Кубанської України та вулиці Матеюка.

    «На пішохідному переході стояв водій Volkswagen. Водій «Ниви» зробив йому зауваження, після чого опонент (з Volkswagen) вистрілив в кузов «Ниви» і поїхав», – йдеться в повідомленні.

    Автор відео стверджує, що на додаток до всього, водій Volkswagen був п'яний.

    Як повідомлялося, у квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

    3 травня у селі Черемхів Коломийського району Івано-Франківщини на автозаправці чоловік вчинив стрілянину, поранив двох людей та втік на автомобілі.

    Теги: Київ водій автомобіль стрілянина
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