У Миколаєві чоловік накинувся з ножем на перехожого, бо переплутав його зі знайомим

Зі слів затриманого, він переплутав потерпілого зі своїм знайомим, з яким у нього були неприязні стосунки

У Миколаєві місцевий житель напав з ножем на перехожого, бо нібито переплутав його зі своїм знайомим.

Як розповіли у відділі комунікації поліції області, 21-річний чоловік з ножем накинувся на 32-річного постраждалого в під'їзді будинку на проспекті Богоявленському.

«Встановлено, що ножові поранення він завдав миколаївцю в ході конфлікту. Зі слів затриманого, він переплутав потерпілого зі своїм знайомим, з яким у нього були неприязні стосунки», – повідомили правоохоронці.

Нападник поранив чоловіка у груди та спину. Постраждалого госпіталізували, а зловмисника розшукали та затримали.

«За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 ККУ «Умисне тяжке тілесне ушкодження» та вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину», – додали у поліції.

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