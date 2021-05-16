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    У Миколаєві чоловік накинувся з ножем на перехожого, бо переплутав його зі знайомим

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    Постраждалого госпіталізували, а зловмисника розшукали та затримали - У Миколаєві чоловік накинувся з ножем на перехожого, бо переплутав його зі знайомим

    Постраждалого госпіталізували, а зловмисника розшукали та затримали

    Фото ілюстративне

    Зі слів затриманого, він переплутав потерпілого зі своїм знайомим, з яким у нього були неприязні стосунки

    У Миколаєві місцевий житель напав з ножем на перехожого, бо нібито переплутав його зі своїм знайомим.

    Як розповіли у відділі комунікації поліції області, 21-річний чоловік з ножем накинувся на 32-річного постраждалого в під'їзді будинку на проспекті Богоявленському.

    «Встановлено, що ножові поранення він завдав миколаївцю в ході конфлікту. Зі слів затриманого, він переплутав потерпілого зі своїм знайомим, з яким у нього були неприязні стосунки», – повідомили правоохоронці.

    Нападник поранив чоловіка у груди та спину. Постраждалого госпіталізували, а зловмисника розшукали та затримали.

    «За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 121 ККУ «Умисне тяжке тілесне ушкодження» та вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину», – додали у поліції.

    Нагадаємо, у неділю пасажир автобуса в Києві поранив водія пострілом з пістолета.

    Також повідомлялося, що під час дії суворих карантинних обмежень у Києві минулого квітня, пасажири робили вікна тролейбусу на Троєщині.

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    Теги: Національна поліція України кримінал Миколаїв напад розслідування чоловік
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