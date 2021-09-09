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    До Києва повертається тепло: прогноз погоди на дев’яте вересня

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    Вдень у Києві повітря прогріється до +24 - До Києва повертається тепло: прогноз погоди на дев’яте вересня
    Вдень у Києві повітря прогріється до +24
    Фото:glavcom.ua

    Сьогодні у столиці опадів не передбачається

    У четвер, 9 вересня, до Києва повернеться очікуване тепло. Вночі стовпчики термометрів покажуть +10°, а вдень повітря прогріється до +24°. Про це свідчать дані погода УНІАН.

    Протягом дня в столиці очікується невелика хмарність з періодами прояснення.

    Вітер дутиме західний, а його швидкість становитиме 1,5 - 3,1 м/с.

    Атмосферний тиск знижений, 751-753 міліметри ртутного стовпа.

    Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.

    Як повідомлялось, у Києві 8-12 вересня опадів не очікується, температура 8 вересня вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°; 9-10 вересня нічна температура 6-11° тепла, вдень 20-25°. 11-12 вересня температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

    До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер столиця
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    До Києва повертається тепло: прогноз погоди на дев’яте вересня