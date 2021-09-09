До Києва повертається тепло: прогноз погоди на дев’яте вересня
Сьогодні у столиці опадів не передбачається
У четвер, 9 вересня, до Києва повернеться очікуване тепло. Вночі стовпчики термометрів покажуть +10°, а вдень повітря прогріється до +24°. Про це свідчать дані погода УНІАН.
Протягом дня в столиці очікується невелика хмарність з періодами прояснення.
Вітер дутиме західний, а його швидкість становитиме 1,5 - 3,1 м/с.
Атмосферний тиск знижений, 751-
Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.
Як повідомлялось, у Києві 8-12 вересня опадів не очікується, температура 8 вересня вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°; 9-10 вересня нічна температура 6-11° тепла, вдень 20-25°. 11-12 вересня температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів
Читайте також: