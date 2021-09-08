У Києві на ярмарках дозволили продаж продуктів із коротким терміном придатності

Киянам зручно купувати свіжу сезонну продукцію від фермерських господарств недалеко від дому за доступними цінами

Ідеться про реалізацію молочної продукції, риби, м’ясо-ковбасних та кондитерських виробів із кремом

Місто дозволило на ярмарках продаж продуктів, із коротким терміном придатності. Молочну продукцію, рибу, м’ясо-ковбасні та кондитерські вироби з кремом можна реалізовувати із суворим дотриманням санітарно-епідемічних вимог. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

«Середньодобова температура знизилась, тож офіційна заборона на торгівлю продуктами з коротким терміном придатності, що діяла з 24 червня, знята. Це стосується реалізації молочної продукції, риби, м’ясо-ковбасних та кондитерських виробів із кремом. Ми бачимо, що киянам зручно купувати свіжу сезонну продукцію від фермерських господарств недалеко від дому за доступними цінами. Попит у містян на ярмаркові заходи є, тож столиця продовжує покращувати якість їхньої роботи», – розповів Олексій Кулеба.

Він зазначив, що відтепер на кожному ярмарку є аптечка першої медичної допомоги, якою за потреби зможуть скористатися як підприємці, так і покупці. Аптечка знаходиться в адміністратора.

Нагадаємо, на ярмарках у Києві з’явились пункти першої допомоги.

З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки та картопля.

Нагадаємо, у зв’язку зі спекою у столиці влітку, на ярмарках було заборонено продаж продуктів, що швидко псуються.