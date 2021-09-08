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    У Києві на ярмарках дозволили продаж продуктів із коротким терміном придатності

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    Киянам зручно купувати свіжу сезонну продукцію від фермерських господарств недалеко від дому за доступними цінами - У Києві на ярмарках дозволили продаж продуктів із коротким терміном придатності
    Киянам зручно купувати свіжу сезонну продукцію від фермерських господарств недалеко від дому за доступними цінами
    Фото: unn.com.ua

    Ідеться про реалізацію молочної продукції, риби, м’ясо-ковбасних та кондитерських виробів із кремом

    Місто дозволило на ярмарках продаж продуктів, із коротким терміном придатності. Молочну продукцію, рибу, м’ясо-ковбасні та кондитерські вироби з кремом можна реалізовувати із суворим дотриманням санітарно-епідемічних вимог. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

    «Середньодобова температура знизилась, тож офіційна заборона на торгівлю продуктами з коротким терміном придатності, що діяла з 24 червня, знята. Це стосується реалізації молочної продукції, риби, м’ясо-ковбасних та кондитерських виробів із кремом. Ми бачимо, що киянам зручно купувати свіжу сезонну продукцію від фермерських господарств недалеко від дому за доступними цінами. Попит у містян на ярмаркові заходи є, тож столиця продовжує покращувати якість їхньої роботи», – розповів Олексій Кулеба.

    Він зазначив, що відтепер на кожному ярмарку є аптечка першої медичної допомоги, якою за потреби зможуть скористатися як підприємці, так і покупці. Аптечка знаходиться в адміністратора.

    Нагадаємо, на ярмарках у Києві з’явились пункти першої допомоги.

    З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки та картопля.

    Нагадаємо, у зв’язку зі спекою у столиці влітку, на ярмарках було заборонено продаж продуктів, що швидко псуються.

    Теги: продукти ярмарок КМДА місто столиця
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    У Києві на ярмарках дозволили продаж продуктів із коротким терміном придатності