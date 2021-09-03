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    Літом столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень - Літом столиця встановила 14 температурних рекордів
    Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень
    фото з відкритих джерел

    Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня

    За середньою температурою повітря літо 2021 року займає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +22,3ºС, що на 1,9ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року. Літо 2010 року залишається рекордсменом не лише у столиці, а й в Україні. В цілому найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років.

    Найхолодніше було на початку календарного літа – 1 червня, коли температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотнішим виявилось 24 червня, коли температура після полудня піднялась до +35,5°С. За літо встановлено 14 температурних рекордів, більшість з них, десять, у червні.

    Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% кліматичної норми, воно ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

    За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму.

    Найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.

    Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми.

    Нагадаємо, у Києві у п'ятницю, 3 вересня, погода буде сонячною, але вітряною і прохолодною.

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    Теги: прогноз погоди повітря столиця дощ літо
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    Літом столиця встановила 14 температурних рекордів