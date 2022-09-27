До Києва прибула глава МЗС Франції

Франція вкотре висловила підтримку Україні

Сьогодні, 27 вересня, до Києва з робочим візитом прибула міністр закордонних справ Франції Картін Колона. Про візит пані міністр повідомила у Twitter.

«Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну», – написала Колона.

Bonjour l'Ukraine 🇺🇦, la France 🇨🇵 est à vos côtés. #Kiev



Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv



Доброго ранку #Україно, я рада повернутися #Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN — Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022

Раніше повідомлялося, що після виявлення злочинів в Ізюмі під час російської окупації, Франція направить нову групу слідчих до України для допомоги українському правосуддю. Франція після появи інформації з Бучі, вже направляла дві групи слідчих в Україну, які протягом трьох місяців допомагали українському правосуддю встановлювати факти. Також була передана мобільна лабораторія з аналізу ДНК.