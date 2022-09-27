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До Києва прибула глава МЗС Франції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибула глава МЗС Франції
фото: Картін Колона

Франція вкотре висловила підтримку Україні 

Сьогодні, 27 вересня, до Києва з робочим візитом прибула міністр закордонних справ Франції Картін Колона. Про візит пані міністр повідомила у Twitter.

«Доброго ранку, Україно, я рада повернутися до Києва. Франція поруч, щоб підтримати Україну», – написала Колона.

Раніше повідомлялося, що після виявлення злочинів в Ізюмі під час російської окупації, Франція направить нову групу слідчих до України для допомоги українському правосуддю. Франція після появи інформації з Бучі, вже направляла дві групи слідчих в Україну, які протягом трьох місяців допомагали українському правосуддю встановлювати факти. Також була передана мобільна лабораторія з аналізу ДНК.

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Теги: Київ Франція міністр

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