Франція вводить в експлуатацію перші плавучі сонячні панелі

Країни Європи продовжують шукати шляхи досягнення енергетичної незалежності

Французька державна енергетична компанія Électricité de France (EDF) планує ввести наступного року в експлуатацію свою першу сонячну батарею на воді, повідомляє «Українська енергетика».

Спочатку в експлуатацію буде введено 20 МВт плавучих сонячних батарей на гідроелектростанції Lazer у Південних Альпах, також наразі розробляються й інші проєкти у Франції та за кордоном.

За словами представників EDF, будівництво проєкту Lazer почалося ще у березні 2021 року, але введення в експлуатацію було відкладено до початку 2023 року здебільшого через низький рівень води, що перешкоджає маневрам баржі, необхідним для встановлення. Компанія зможе застосувати знання про погодні умови та координацію між сонячними та гідроелектростанціями у майбутніх проєктах.

Сонячна батарея Lazer займатиме площу 24,5 га, що становить близько двох третин поверхні водосховища, і генеруватиме таку ж потужність, що і гідроелектростанція. Загалом Франція має близько 25 ГВт гідроелектростанцій, з них понад три чверті знаходиться у віданні EDF.

Потенціал плавучої сонячної енергетики зростає по мірі того, як землі стає менше, а уряди переслідують більш високі цілі у галузі відновлюваних джерел енергії. Європейські уряди відкривають гідроелектростанції для прискорення зростання ВДЕ, адже наразі Франція відстає від своїх цілей у галузі відновлюваних джерел енергії. Плавучі сонячні батареї можуть допомогти надолужити втрачене, повідомила Reuters Events Камелія Фарчадо, паризький інженер з сонячної енергії з консультативної групи DNV.

Франція наразі має в своєму розпорядженні 13 ГВт сонячної енергії, а в довгостроковому енергетичному плані уряду (PPE) встановлена мета: 21 ГВт до 2023 року та 35,6 ГВт-44,5 ГВт до 2028 року.

Гідроелектростанції легкодоступні при підключенні до мережі та знижують ризики, пов'язані з видачею дозволів, які продовжують перешкоджати наземним сонячним та вітровим проєктам. Сонячна енергія вдало доповнює гідроенергію, оскільки сонячні ресурси часто бувають найвищими у періоди нестачі води.