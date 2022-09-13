Загострення в Карабасі: Франція скликає Радбез ООН

Франція виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном

Макрон закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню

Влада Франції вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН через нові зіткнення між Вірменією та Азербайджаном. Про це заявили в Єлисейському палаці, повідомляє Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон знову закликав обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню.

Поряд з США і Росією, Франція є співголовою Мінської групи, яка виступає посередником між Вірменією і Азербайджаном.

Як повідомлялося, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні. Відповідне повідомлення опублікувало міністерство оборони Азербайджану.

У відомстві повідомляють, що збройні сили Вірменії здійснили широкомасштабні диверсії на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Пізніше азербайджанське незалежне видання Trend İnformasiya Agentliyi повідомило про відновлення режиму припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відреагували на загострення ситуації між Азербайджаном та Вірменією. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість.