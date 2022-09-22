Воєнні злочини в Ізюмі: Франція направить до України нову групу слідчих

Франція після появи інформації з Бучі, вже направляла дві групи слідчих в Україну

Після виявлення злочинів в Ізюмі під час російської окупації, Франція направить нову групу слідчих до України для допомоги українському правосуддю. Про це під час виступу на засідання Ради безпеки ООН заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

«Нові злочини були виявлені в Ізюмі. Ми вирішили направити нову групу підтримки слідчих, які працюють на місцях, оскільки там, де росія поширює дезінформацію та пропаганду, правосуддя має спиратися на факти», – сказала Колонна.

Вона нагадала, що Франція після появи інформації з Бучі, вже направляла дві групи слідчих в Україну, які протягом трьох місяців допомагали українському правосуддю встановлювати факти. Також була передана мобільна лабораторія з аналізу ДНК.

Колонна наголосила на необхідності здійснення конкретних дій для розслідування злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, на кладовищі в Ізюмі станом на 21 вересня було ексгумовано тіла 320 цивільних та 18 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.