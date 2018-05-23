У «Борисполі» футбольних вболівальників зустрічатимуть українські, британські та іспанські прикордонники

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Українські і іноземні прикордонники обговорили питання зустрічі офіційних делегацій та вболівальників Ліги чемпіонів УЄФА

Сьогодні, 23 травня, у столичному аеропорту «Бориспіль» пройшла робоча нарада стосовно організації, координації дій та локалізації кризових ситуацій в пунктах пропуску під час прибуття вболівальників та офіційних делегацій на фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Участь в ній взяли співробітники Державної прикордонної служби України, представники Європейської Агенції прикордонної та берегової охорони FRONTEX, іспанські прикордонники та правоохоронці Великобританії. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Іспанські прикордонники працюватимуть разом з українськими в рамках спільної операції Фронтекс. Крім того, вони спільно з правоохоронцями та консульськими співробітниками Великобританії оперативно вирішуватимуть проблемні питання, у разі їх виникнення.

На початку зустрічі представники Держприкордонслужби розповіли іноземним колегам про спроможність та специфіку щоденної роботи пунктів пропуску, існуючі та виникаючі транскордонні потоки, а також ознайомили із загальною статистичною та аналітичною інформацією про обстановку на державному кордоні України.

Окремо та детально українські і іноземні прикордонники обговорили питання зустрічі офіційних делегацій та вболівальників Ліги чемпіонів УЄФА. Оцінили ймовірні ризики та узгодили спільні дії щодо протидії можливим загрозам.

Як повідомлялося, 26 травня в аеропорту «Бориспіль» будуть діяти обмеження для туристів, які прилітають чартерами: вони будуть прибувати без багажу.