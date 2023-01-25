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Нідерланди можуть викупити у Німеччини 18 Leopard для ЗСУ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Нідерланди можуть викупити у Німеччини 18 Leopard для ЗСУ
wikimedia.org

Амстердам раніше орендував  ці танки у Берліна, а нині готовий викупити та віддати їх українцям

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну.  Про це він заявив в інтерв’ю виданню Frankfurte Allgemeine Zeitung. «Ми взяли їх в оренду, а це означає, що ми можемо їх купити, а це означає, що ми можемо їх пожертвувати», — сказав він.

За словами прем'єр-міністра Нідерландів, таке рішення ще не ухвалене і може бути розглянуте в партнерстві з іншими європейськими країнами. «Якби Німеччина сказала «ні», Польща, Фінляндія, Португалія і ми самі повинні були б розглянути питання про отримання дозволу на реекспорт і постачання танків на двосторонній основі», – наголосив Рютте. 

Нагадаємо, що у вівторок, 24 січня, після довгих коливань канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв рішення відправити танки німецького виробництва Leopard 2 Україні.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті позитивно оцінив той вплив, який буде мати на хід війни, передача Україні Leopard та інших танків. «Надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе Україні вести механізовану боротьбу для перемоги над російськими військовими та звільнення території України. Раніше ISW оцінювало, що Захід сприяв нездатності України скористатися перевагами стримування російських сил у Бахмуті шляхом повільного переміщення або утримання систем озброєння та поставок, необхідних для широкомасштабних контрнаступальних операцій», – зазначили аналітики ISW.

Теги: Німеччина Нідерланди Олаф Шольц танки зброя

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