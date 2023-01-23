Нідерланди перекидають у Польщу винищувачі: деталі

Бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на перехоплення літака

Наприкінці січня уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору. Про це повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступні для охорони повітряного простору НАТО над Східною Європою, так званого Air Policing», – заявили в Міністерстві оборони Нідерландів.

При цьому наголошується, що ще чотири F-35 беруть участь у програмі тренувань із союзниками, так званих заходах Vigilance. «Ці тренування підвищують готовність НАТО на східному фланзі та сприяють співпраці між різними країнами НАТО», – заявили у відомстві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністерство оборони заявило, що бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на перехоплення літака. «Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інших є резервними», – йдеться у заяві Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив,що війна Росії проти України навряд чи закінчиться найближчим часом.