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Нідерланди перекидають у Польщу винищувачі: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нідерланди перекидають у Польщу винищувачі: деталі
Фото: Міноборони Норвегії

Бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на перехоплення літака

Наприкінці січня уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору. Про це повідомляє CNN.

«У лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступні для охорони повітряного простору НАТО над Східною Європою, так званого Air Policing», – заявили в Міністерстві оборони Нідерландів.

При цьому наголошується, що ще чотири F-35 беруть участь у програмі тренувань із союзниками, так званих заходах Vigilance. «Ці тренування підвищують готовність НАТО на східному фланзі та сприяють співпраці між різними країнами НАТО», – заявили у відомстві.

Міністерство оборони заявило, що бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на перехоплення літака. «Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інших є резервними», – йдеться у заяві Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив,що війна Росії проти України навряд чи закінчиться найближчим часом.

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Теги: росія Міноборони війна перехоплення НАТО винищувач

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