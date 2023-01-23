Нідерланди перекидають у Польщу винищувачі: деталі
Бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на перехоплення літака
Наприкінці січня уряд Нідерландів перекине вісім винищувачів F-35 до Польщі у рамках зусиль НАТО з охорони повітряного простору. Про це повідомляє CNN.
«У лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступні для охорони повітряного простору НАТО над Східною Європою, так званого Air Policing», – заявили в Міністерстві оборони Нідерландів.
При цьому наголошується, що ще чотири F-35 беруть участь у програмі тренувань із союзниками, так званих заходах Vigilance. «Ці тренування підвищують готовність НАТО на східному фланзі та сприяють співпраці між різними країнами НАТО», – заявили у відомстві.
Міністерство оборони заявило, що бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на перехоплення літака. «Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інших є резервними», – йдеться у заяві Міноборони Нідерландів.
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