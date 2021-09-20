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    До Києва прийшла метеорологічна осінь

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    Метеорологічна осінь розпочалась на три дні пізніше, ніж за кліматичною нормою останніх 30 років - До Києва прийшла метеорологічна осінь
    Метеорологічна осінь розпочалась на три дні пізніше, ніж за кліматичною нормою останніх 30 років
    Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

    Цьогоріч метеорологічне літо у столиці завершилось пізніше кліматичної норми

    19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

    Середньодобова температура повітря 19 вересня опустилась нижче +15 градусів і становила +11,9°С.

    За кліматичною нормою 1991-2020 рр. метеорологічна осінь розпочалась на три дні пізніше. Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року 15 жовтня.

    За прогнозом Українського гідрометцентру, температура повітря і надалі буде знижуватись.

    Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.

    Як повідомлялося, за середньою температурою повітря літо 2021 року займає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

    Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 77% кліматичної норми, це літо ввійшло у двадцятку найсухіших у Києві з 1891 року.

    За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр літо
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    До Києва прийшла метеорологічна осінь