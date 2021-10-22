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    Синоптики спрогнозували погоду в Україні на Новий рік

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    За попереднім прогнозом, снігу на Новий рік не варто чекати - Синоптики спрогнозували погоду в Україні на Новий рік
    За попереднім прогнозом, снігу на Новий рік не варто чекати
    фото з відкритих джерел

    Вже на початку грудня в Україні буде до -10°С

    В Україні в період новорічних свят буде досить холодно, температура повітря в окремі дні може опуститися до -15 градусів, але снігового покриву очікувати не варто. Про це завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова повідомила на пресконференції в «Укрінформі».

    «Температурний режим буде дуже позитивний, високий до Нового року. І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу й мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням», – сказала Мартазінова.

    За її словами, середньодобову і денну температуру на рівні 5°С слід очікувати в кінці листопада – на початку грудня. Потім будуть холодні дні в новорічний період, а потім температура трохи підніметься. Наступне значне похолодання слід очікувати в лютому.

    «Дуже холодні дні – це коли -10°С – ми повинні побачити на початку грудня. Також різке зниження температури, морозні дні ми побачимо ближче до Нового року. На переході від грудня до січня, у святкові дні, з перемінним успіхом, то мороз, то тепло буде. Найхолодніші дні, а це до -15°С, випадають на початок січня, тобто свята новорічні будуть супроводжуватися морозними днями», – сказала Мартазінова.

    Загалом, підкреслила синоптик, зима буде протяжна, температурний режим нестійкий. Що ж стосується лютого, зазначила вона, то місяць буде холодним, проте, теплішим, ніж лютий минулого року.

    Нагадаємо, із середини тижня прийде потепління. Якою буде погода в кінці жовтня.

    До слова, напередодні Одесу накрив потужний буревій.

    Також 21 жовтня Львовом пронісся буревій. Через сильний вітер з будинків почали падати шматки фасаду і злітати дахи. Крім того, в місті падали дерева.

    Раніше еколог розповів, що в Україні зникне бабине літо.

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    Теги: прогноз погоди Україна новорічні свята снігопад
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    Синоптики спрогнозували погоду в Україні на Новий рік