До уваги водіїв! До кінця літа обмежено рух Південним мостом
Ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня
Розпочинається поточний ремонт покриття на Південному мосту
Із 3 липня до 30 серпня на Південному мосту вночі частково обмежуватимуть рух. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
Працівники підприємства «Київавтошляхміст» розпочинають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху.
Часткове обмеження руху заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.
Утім, більшість робіт проводитимуть вночі, аби менше впливати на трафік.
Київавтодор перепрошує за незручності.
Як повідомлялося, з 21 червня по 10 серпня в Києві обмежено рух автомобільного транспорту по проспекту Бандери перед Північним мостом.