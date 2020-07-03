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    До уваги водіїв! До кінця літа обмежено рух Південним мостом

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    Ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня - До уваги водіїв! До кінця літа обмежено рух Південним мостом
    Ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня

    Розпочинається поточний ремонт покриття на Південному мосту

    Із 3 липня до 30 серпня на Південному мосту вночі частково обмежуватимуть рух. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Працівники підприємства «Київавтошляхміст» розпочинають поточний ремонт покриття на Південному мосту. Роботи мають виконати в обох напрямках руху.

    Часткове обмеження руху заплановано цими вихідними у напрямку Столичного шосе.

    Утім, більшість робіт проводитимуть вночі, аби менше впливати на трафік.

    Київавтодор перепрошує за незручності.


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    Як повідомлялося, з 21 червня по 10 серпня в Києві обмежено рух автомобільного транспорту по проспекту Бандери перед Північним мостом.

    Київавтодор
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