У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)



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Фото: Київавтодор Ремонт шляхопроводу у Києві

На завершальному етапі капітальний ремонт проїжджої частини шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської

Ремонт шляхопроводів є одним з пріоритетів цьогорічного дорожньо-будівельного сезону у Києві. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Наразі на завершальному етапі вже знаходиться капітальний ремонт проїжджої частини шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, 3-х шляхопроводів на транспортній розв’язці на перетині просп. Леся Курбаса та вулиць Гната Юри та Володимира Покотила», - йдеться в повідомленні.

Також активно триває ремонт шляхопроводу на вул. Алматинській, просп. Академіка Палладіна тощо.

Нагадаємо, 25 липня на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

Під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення тимчасово закрити рух вказаною ділянкою.

Рух було відновлено 26 липня у другій половині дня.