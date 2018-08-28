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    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)

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    Ремонт шляхопроводу у Києві - У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    Фото: Київавтодор
    Ремонт шляхопроводу у Києві

    На завершальному етапі капітальний ремонт проїжджої частини шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської

    Ремонт шляхопроводів є одним з пріоритетів цьогорічного дорожньо-будівельного сезону у Києві. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Наразі на завершальному етапі вже знаходиться капітальний ремонт проїжджої частини шляхопроводу на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, 3-х шляхопроводів на транспортній розв’язці на перетині просп. Леся Курбаса та вулиць Гната Юри та Володимира Покотила», - йдеться в повідомленні.

    Також активно триває ремонт шляхопроводу на вул. Алматинській, просп. Академіка Палладіна тощо.

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    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    У Києві завершується ремонт чотирьох шляхопроводів (фото)
    Фото: Київавтодор

    Нагадаємо, 25 липня на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

    Під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення тимчасово закрити рух вказаною ділянкою.

    Рух було відновлено 26 липня у другій половині дня.

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