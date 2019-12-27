Дорожні служби Києва звітують про готовність до снігопадів



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Сьогодні у столиці очікується мокрий сніг

Комунальна корпорація «Київавтодор» заявляє про готовність до снігопадів.

Як відомо, за оновленим прогнозом синоптиків, в п'ятницю, 27 грудня, можливий дощ з мокрим снігом. Температура протягом доби триматиметься +1 +3 °C. У суботу, 28 грудня, очікується помірний мокрий сніг. Вночі буде близько 0°C, вдень до +2°C. А от у ніч проти неділі температура опуститься до -3°C.

«Маємо 418 одиниць снігоприбиральної техніки. Завчасно, ще до початку опадів, техніка КП ШЕУ виїде на вихідні позиції у місті, щоб оперативно розпочати оброблення вулиць протиожеледними засобами і прибирання снігу», - повідомляє Київавтодор.

Дорожники закликають водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто і не паркуватись обабіч вулиць, в заборонених для цього місцях, аби забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки.

Раніше повідомлялося, що 27 грудня у Києві очікується дощ, подекуди – із мокрим снігом.

Нагадаємо, теплий грудень у Києві вже встановив дев'ять температурних рекордів.