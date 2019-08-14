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    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)

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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу йде за графіком - Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу йде за графіком
    Фото: пресслужба мера Києва

    Вже до кінця 2019 року планують відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу

    Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

    «Вже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап - влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Бо головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух», - зазначив Кличко.

    Роботи на об’єкті не припиняються і вночі.

    За словами мера, вже до кінця 2019 року планують відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу. З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині цього об’єкту.

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    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)
    Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)

    Раніше повідомлялося, що на Борщагівському шляхопроводі встановили нові балки замість аварійних.

    Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

    А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

    Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому»у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. 

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