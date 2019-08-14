Як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу: роботи не припиняються і вночі (фото)



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Ремонт Борщагівського шляхопроводу йде за графіком Фото: пресслужба мера Києва

Вже до кінця 2019 року планують відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу

Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

«Вже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап - влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Бо головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух», - зазначив Кличко.

Роботи на об’єкті не припиняються і вночі.

За словами мера, вже до кінця 2019 року планують відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу. З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині цього об’єкту.

Раніше повідомлялося, що на Борщагівському шляхопроводі встановили нові балки замість аварійних.

Нагадаємо, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому», у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.

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