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    Під мостом Патона відкриють прохід для пішоходів і велосипедистів

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    Зараз прохід під мостом ім. Патона закрито - Під мостом Патона відкриють прохід для пішоходів і велосипедистів
    Зараз прохід під мостом ім. Патона закрито
    Фото: КП «Київавтошляхміст»

    Вздовж Дніпра може з'явитися велодоріжка

    До кінця вересня під мостом ім. Патона буде забезпечено прохід для пішоходів і велосипедистів. Про це домовився керівник КП «Київавтошляхміст» Ігор Бойко з громадськими активістами.

    У середу, 14 серпня, громадськості показали виробничу базу підприємства «Київавтошляхміст» і обговорили і перспективи будівництва велодоріжки вздовж Дніпра.

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    Під мостом Патона відкриють прохід для пішоходів і велосипедистів
    Під мостом Патона відкриють прохід для пішоходів і велосипедистів
    Під мостом Патона відкриють прохід для пішоходів і велосипедистів
    Під мостом Патона відкриють прохід для пішоходів і велосипедистів
    Під мостом Патона відкриють прохід для пішоходів і велосипедистів

    Нагадаємо, мер Києві Віталій Кличко призначив Ігоря Бойка начальником комунального підприємства по ремонту і утриманню шляхів і мостів Києва «Київавтошляхміст» з 8 серпня 2019 року. 

    Як повідомлялося, ще з 2018-го року міська влада внесла до Програми економічного і соціального розвитку Києва роботи з реконструкції мосту імені Є. О. Патона, однак не має можливості розпочати відповідні роботи. 

    Справа в тому, що міст, введений в експлуатацію ще 1953 року, перебуває під охороною держави як пам’ятка архітектури і містобудування місцевого значення (охоронний номер 530-Кв). Столична влада неодноразово зверталася до Міністерства культури України, Національної академії наук України із проханням вивести міст зі статусу пам’ятки на час реконструкції, у рамках якої необхідно провести детальне обстеження споруди. Проте, позитивної відповіді досі не отримала.

    На мосту Патона автодорівці проводять лише ремонт дорожнього покриття. 

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