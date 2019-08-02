Дорожники заспокоїли киян: міст на Труханів острів безпечний для пішоходів



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Сталося падіння залізобетонних конструкцій на опорі Паркового пішохідного моста на Труханів острів

На Пішохідному мосту проводяться додаткові обстеження

Парковий пішохідний міст на Труханів острів безпечний для пішоходів, споруда під наглядом фахівців комунального підприємства «Київавтошляхміст». Про це повідомили у корпорації «Київавтодор».

Як зазначають дорожники, на мосту проводять додаткові обстеження.

За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

Наразі вжито заходи щодо убезпечення руху пішоходів мостом та йде підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій із відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 серпня, обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип. На місце прибули рятувальники і слідчо-оперативна група. Постраждалих немає.

На місці працювали рятувальники і поліція, які оглянули місце обвалу. Міст залишається відкритим для людей.