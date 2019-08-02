У Києві обвалилася частина Пішохідного моста через Дніпро (фото, відео)



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У воді і на насип упала частина конструкцій на одній з двох центральних опор Фото: Інформатор

На місці працюють рятувальники і поліція

У п'ятницю, 2 серпня, в Києві сталася чергова надзвичайна подія, пов'язана з мостом. Цього разу обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип.

На місце прибули рятувальники і слідчо-оперативна група. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, обвал стався близько 11:20.

Рибалки перелякалися від гуркоту і кажуть, що по звуку це було, ніби впав трактор. На щастя, ніхто не постраждав.

Впала частина конструкцій на одній з двох центральних опор.

На місці працювали рятувальники і поліція, які оглянули місце обвалу. Міст залишається відкритим для людей. Зверху переправи ніяких дефектів не виявлено, жителі та гості міста гуляють і фотографуються, не підозрюючи про те, що трапилося.

Деталі й причини руйнування встановлюються.