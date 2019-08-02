  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві обвалилася частина Пішохідного моста через Дніпро (фото, відео)

    • Розсилка
    У воді і на насип упала частина конструкцій на одній з двох центральних опор - У Києві обвалилася частина Пішохідного моста через Дніпро (фото, відео)
    У воді і на насип упала частина конструкцій на одній з двох центральних опор
    Фото: Інформатор

    На місці працюють рятувальники і поліція

    У п'ятницю, 2 серпня, в Києві сталася чергова надзвичайна подія, пов'язана з мостом. Цього разу обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип.

    На місце прибули рятувальники і слідчо-оперативна група. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, обвал стався близько 11:20.

    Рибалки перелякалися від гуркоту і кажуть, що по звуку це було, ніби впав трактор. На щастя, ніхто не постраждав.

    Читайте також

    Впала частина конструкцій на одній з двох центральних опор.

    На місці працювали рятувальники і поліція, які оглянули місце обвалу. Міст залишається відкритим для людей. Зверху переправи ніяких дефектів не виявлено, жителі та гості міста гуляють і фотографуються, не підозрюючи про те, що трапилося.

    Деталі й причини руйнування встановлюються.

    Читайте також
    Київ рятувальники поліція річка Дніпро міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ