ДТП біля Гідропарку: через пішохода-порушника мотоцикліст у лікарні



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ДТП на Броварському проспекті

Пішохід спровокував ДТП на Броварському проспекті

У ніч на четвер, 2 серпня, на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія трапилася біля Гідропарку.

«Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. В цей час мотоцикліст на Yamaha, що їхав проспектом, щоб уникнути зіткнення з пішоходом, виїхав на зустрічну смугу і впав на бордюр», - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП пішохід отримав несерйозні гематоми.

У мотоцикліста забої м'яких тканин і зламана ключиця.

На місці працювала швидка допомога і патрульна поліція.

Як повідомлялося, 1 липня у Києві водій мікроавтобуса Volkswagen на повному ходу протаранив припаркований автомобіль «Сітроен».