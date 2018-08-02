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    ДТП біля Гідропарку: через пішохода-порушника мотоцикліст у лікарні

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    ДТП на Броварському проспекті - ДТП біля Гідропарку: через пішохода-порушника мотоцикліст у лікарні
    ДТП на Броварському проспекті

    Пішохід спровокував ДТП на Броварському проспекті

    У ніч на четвер, 2 серпня, на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія трапилася біля Гідропарку.

    «Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці. В цей час мотоцикліст на Yamaha, що їхав проспектом, щоб уникнути зіткнення з пішоходом, виїхав на зустрічну смугу і впав на бордюр», - йдеться в повідомленні.

    У результаті ДТП пішохід отримав несерйозні гематоми.

    У мотоцикліста забої м'яких тканин і зламана ключиця.

    На місці працювала швидка допомога і патрульна поліція.

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    ДТП біля Гідропарку: через пішохода-порушника мотоцикліст у лікарні
    ДТП біля Гідропарку: через пішохода-порушника мотоцикліст у лікарні
    ДТП біля Гідропарку: через пішохода-порушника мотоцикліст у лікарні

    Як повідомлялося, 1 липня у Києві водій мікроавтобуса Volkswagen на повному ходу протаранив припаркований автомобіль «Сітроен».

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