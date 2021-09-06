«Слуга народу» утримається від коментарів про аварію з Трухіним

У монобільшості кажуть, що заявами не будуть впливати на слідство

«Слуги народу» утримаються від висловлювань про ДТП за участі їхнього колеги Олександра Трухіна, оскільки такі коментарі можуть бути розцінені як спроба захисту або пресингу. Про це після засідання політради «СН» заявив голова фракції Давид Арахамія.

«Що стосується його (Трухіна, – ред.) ймовірної участі в ДТП: потенційно є свідки, які кажуть, що це він був, інші – що не був. Тому, з огляду на такі свідчення, справа була передана з МВС до ДБР», – сказав він.

«Коли будуть всі експертизи, то ми зможемо побачити, що сталося, хто винен, тому що зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята як спроба або захищати пана Трухіна, або навпаки – нападати, робити якийсь пресинг, насильство. Ми не хочемо принципово ніякого впливу на слідчий процес, нехай це буде повністю об'єктивне розслідування», – наголосив Арахамія.

Голова фракції додав, що «в пана Трухіна є зараз одна справа, велика, із сім'єю пов'язана, тому він не дає ніяких коментарів, навіть внутрішніх».

До слова, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» не буде висувати кандидата на вибори мера Харкова. Зате висунула кандидатом на довиборах народних депутатів по округу № 197 мера Золотоноші Віталія Войцеховського.

Читайте також: