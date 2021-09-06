ДТП у столиці: п’яний водій виїхав на зустрічну (фото)

Водій Volkswagen пояснив патрульним, що заснув під час керування

Норма алкоголю в крові водія перевищена у десять разів

У ніч на неділю, 5 вересня, у Голосіївському районі зіштовхнулись два автомобілі. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

За попередньою інформацією винуватцем ДТП став п’яний водій, який начебто заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

ДТП трапилась на Академіка Глушкова. Водій Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху і «влетів» Hyundai, який рухався на зустріч. На щастя, ніхто не постраждав.

«Водій Volkswagen пояснив патрульним, що заснув під час керування. Інспектори ж виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду чоловіка на стан сп’яніння — 2,10 проміле, що більше ніж у 10 разів перевищує дозволений рівень», – зазначили у поліції.

Зазначимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує автомобілем – 0,2 проміле. Вважається, що такий показник – це найлегший ступінь сп’яніння, який не впливає на поведінку людини.

Патрульні склали на чоловіка протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Нагадаємо, на Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги.

До слова, у липні Київ на паркуванні заробив понад мільйон гривень.