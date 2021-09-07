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    У Києві почубилися водій трамвая та сміттєвоза (фото, відео)

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    У Києві почубилися водій трамвая та сміттєвоза (фото, відео)
    Фото: oukr.info

    Після того, як водії не змогли поділити дорогу, вони почали з'ясовувати стосунки на кулаках

    У Києві сталася бійка між водіями сміттєвоза та трамвая через те, що вони не змогли розминутися на дорозі. Про це повідомляє «Оперативна Україна інфо».

    Судячи з відео з місця події, перший водій виїхав на трамвайні рейки.

    Інцидент стався 6 вересня ввечері близько 17:40 на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі. Після того, як водії не змогли поділити дорогу, вони почали з'ясовувати стосунки на кулаках. Свідками цієї ситуації стали інші водії – вони почали подавати звукові сигнали, оскільки не могли проїхати через затор.

    Чим завершився конфлікт – не повідомляється.

    Нагадаємо, у соцмережі з’явилось відео бійки, що сталася сьогодні, 8 червня, на вул. Шота Руставелі в центрі Києва, між водіями евакуатора та автомобіля Lexus.

    Також у липні, у столичному метро сталась масштабна бійка. Поліція порушила справу

    До слова, у березні у Києві водії влаштували бійку на дорозі.

    Теги: Київ водій напад
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    У Києві почубилися водій трамвая та сміттєвоза (фото, відео)