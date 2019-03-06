  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Джаз-кабаре, свінг і французький шансон: киян запрошують на перші весняні концерти

    • Розсилка
    Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019&nbsp;- Freedom jazz girls band - Джаз-кабаре, свінг і французький шансон: киян запрошують на перші весняні концерти
    Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 - Freedom jazz girls band
    Фото: Caribbean Club Concert-Hall

    На киян чекають три музичні події у концертному клубі

    Столичний Caribbean Club Concert-Hall запрошує киян зустрічати весну на концертах чарівних вокалісток та віртуозних музикантів.

    На початку березня у клубі відбудуться три музичні події для відпочинку, насолоди та натхнення.

    Freedom jazz girls band

    7 березня у столичному клубі виступлять фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 - Freedom jazz girls band. Музичне кабаре представить яскраве театралізоване шоу зі світових хітів та авторських пісень під назвою «Ду-ду-ду». Це формат вечірньої програми Dinner Show — шоу та вечеря. 

    Читайте також

    Серія джазово-мелодійних шоу «Ду-ду-ду» триватиме до 25 квітня. Наступні концерти відбудуться - 21 та 28 березня; 4, 11, 18 та 25 квітня. 

    13_41

    Aniko Dolidze Big Band

    8 березня на гостей чекає екскурсія у світ справжнього мистецтва та кращий музичний подарунок чарівним жінкам - концерт Aniko Dolidze Big Band з програмою «Леді Епохи Біг Бендів». Чарівна Аніко Долізде та колектив віртуозних музикантів занурять слухачів у вишукану епоху свінгу - яскраву, віртуозну та мелодійну. 

    На концерті пролунають пісні найпотужніших вокалісток минулого століття: Джулії Френсіс Лангфорд, Пет Фрайдей, Аніти О’Дей,  The Andrews Sisters, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, The Clark Sisters та інших.

    14_48

    Paris. Chanson. Accordeon

    12 березня Caribbean Club Concert Hall запрошує поринути у французьку музичну казку під назвою «Paris. Chanson. Accordeon» від фіналістки телепроекту «Голос країни» Наталії Пічкур. 


    15_04

    В цей вечір пролунають пісні Edit Piaph, Mireille Mathieu, Yves Montand, ZAZ, Dassin. Концерт поєднає у собі потужний вокал, шарм французького шансону та акордеона.

    Читайте також
    Київ музика мистецтво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ