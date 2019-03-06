Джаз-кабаре, свінг і французький шансон: киян запрошують на перші весняні концерти



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Фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 - Freedom jazz girls band Фото: Caribbean Club Concert-Hall

На киян чекають три музичні події у концертному клубі

Столичний Caribbean Club Concert-Hall запрошує киян зустрічати весну на концертах чарівних вокалісток та віртуозних музикантів.

На початку березня у клубі відбудуться три музичні події для відпочинку, насолоди та натхнення.

Freedom jazz girls band

7 березня у столичному клубі виступлять фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2019 - Freedom jazz girls band. Музичне кабаре представить яскраве театралізоване шоу зі світових хітів та авторських пісень під назвою «Ду-ду-ду». Це формат вечірньої програми Dinner Show — шоу та вечеря.

Серія джазово-мелодійних шоу «Ду-ду-ду» триватиме до 25 квітня. Наступні концерти відбудуться - 21 та 28 березня; 4, 11, 18 та 25 квітня.

Aniko Dolidze Big Band

8 березня на гостей чекає екскурсія у світ справжнього мистецтва та кращий музичний подарунок чарівним жінкам - концерт Aniko Dolidze Big Band з програмою «Леді Епохи Біг Бендів». Чарівна Аніко Долізде та колектив віртуозних музикантів занурять слухачів у вишукану епоху свінгу - яскраву, віртуозну та мелодійну.

На концерті пролунають пісні найпотужніших вокалісток минулого століття: Джулії Френсіс Лангфорд, Пет Фрайдей, Аніти О’Дей, The Andrews Sisters, Джун Крісті, Хелен О’Коннелл, The Clark Sisters та інших.

Paris. Chanson. Accordeon

12 березня Caribbean Club Concert Hall запрошує поринути у французьку музичну казку під назвою «Paris. Chanson. Accordeon» від фіналістки телепроекту «Голос країни» Наталії Пічкур.





В цей вечір пролунають пісні Edit Piaph, Mireille Mathieu, Yves Montand, ZAZ, Dassin. Концерт поєднає у собі потужний вокал, шарм французького шансону та акордеона.