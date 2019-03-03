Продаж квитків на Євробачення призупинили через порушення



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Сотні квитків на кращі місця на арені в Ізраїлі були перепродані зі значним прибутком відомим людям

В Ізраїлі призупинили продаж квитків на пісенний конкурс Євроабчення-2019 через виявлені порушення та дефекти.

Про це повідомив місцевий телеканал Kan, який відповідає за проведення пісенного конкурсу.

Відзначається, що сотні квитків на кращі місця на арені були перепродані зі значним прибутком відомим людям, а не громадськості, що категорично суперечить принципам суспільного мовника.

Якщо цей факт підтвердиться, квитки повернуть у вільний продаж.

«Корпорація розпорядилася припинити продаж. Це було зроблено через побоювання, що сотні квитків вартістю в сотні тисяч шекелів на кращі місця в залі були продані високопоставленим представникам медіа та спортивних структур замість того, щоб бути запропонованими широкому загалу», - заявили в місцевій телерадіокорпорації.

Продажі припинені до вирішення ситуації.

Квитки на фінальний концерт 18 травня з’явилися в продажу 28 лютого, їх розкупили за декілька хвилин. Через деякий час у продаж надійде ще частина квитків. Ціна квитків на фінал, який відбудеться в Тель-Авіві — від 280 до 490 євро.

Як відомо, Україну можуть оштрафувати за відмову брати участь у Євробаченні-2019.

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія України 27 лютого ухвалила рішення, згідно з яким Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році.

Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

Нагадаємо, 64-й конкурс Євробачення відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу Євробачення-2019 мали брати участь 42 країни.