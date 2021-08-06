Екоцид на Київщині. Підприємство знищує довкілля та труїть людей (відео)

Підприємство на Київщині перевищило норму викидів у повітря в 55 разів

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу у період з 22 по 29 липня 2021 року здійснили позапланову перевірку ТОВ «Джі ес оф фуд технолоджі» у селі Зелений Бір Фастівського району Київщини на підставі колективного звернення громадян. Про це повідомляє пресслужба інспекції.

За результатами проведених вимірювань фахівцями лабораторії Державної екологічної інспекції столичного округу було виявлено перевищення дозволених обсягів гранично допустимого викиду (ГДВ) оксиду вуглецю в 11,9 разів та сірки діоксиду в 54,8 рази.

Крім того, ТОВ «Джі ес оф фуд технолоджі» не забезпечує захист земель від забруднення та засмічення. В ході перевірки виявлено зберігання відходів в несанкціонованих місцях та забруднення земельної ділянки стічними водами. Також були зафіксовані випалені ділянки землі продуктами виробництва підприємства.

Державна екологічна інспекція столичного округу проведе розрахунок збитків за встановлені порушення природоохоронного законодавства, які будуть пред’явлені підприємству.

Як повідомлялося, підприємство ТОВ «Укрхімресурс» на Вінниччині має сплатити штраф за шкоду довкіллю.

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