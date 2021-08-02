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    Під Києвом гине мальовнича річка (фото)

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    Річка Ірпінь дуже обміліла і заросла - Під Києвом гине мальовнича річка (фото)
    Річка Ірпінь дуже обміліла і заросла
    Фото: Сергій Мартинюк/Facebook

    Річка Ірпінь потребує розчищення

    Колись мальовнича річка Ірпінь перетворилась на жахливе видовище. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook український поет, журналіст, краєзнавець Сергій Мартинюк.

    «Ірпінська набережна. Екологічна катастрофа на річці Ірпінь. Жахливе видовище. Річка гине. Питання – кому потрібні новобудови, коли помирає природа? Звернув увагу, що навіть птахів немає...» – написав він у дописі до фото.

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    Під Києвом гине мальовнича річка (фото)
    Під Києвом гине мальовнича річка (фото)
    Під Києвом гине мальовнича річка (фото)
    Під Києвом гине мальовнича річка (фото)
    Під Києвом гине мальовнича річка (фото)
    Фото: Сергій Мартинюк/Facebook

    У коментарях під дописом користувачі соцмережі зазначають, що річка Ірпінь надихала на творчість письменників багатьох поколінь.

    Наразі ж річка дуже обміліла і заросла, її росло потребує розчищення.

    Місцевій владі радять взяти в оренду в Києва плаваючий комбайн канадського виробництва Aquamarine, який очищує столичні водойми від водної рослинності та плаваючого сміття.

    Слід зазначити, що в будівництво нової набережної в Ірпені було вкладено мільйони гривень. Повідомлялося, що вартість лише будівництва моста на новій набережній складає близько 1,5 млн грн. При цьому міст зазнав руйнування менш як за рік після зведення.

    Нагадаємо, екологи повідомляють, що головна водна артерія України – річка Дніпро – перебуває не у кращому хімічному стані.

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    Теги: екологія Київщина Ірпінь річка
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    Під Києвом гине мальовнича річка (фото)