У воді українських річок зафіксували вміст протикоронавірусних вакцин

Рештки лікарняних препаратів виявили у воді Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця

Залишки медичних препаратів, які застосовуються для лікування Covid-19 фіксуються у воді найбільших річок Укрїни. Про це у інтервʼю телеканалу «Дом» заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв, повідомляє УНН.

За словами чиновника, нещодавно було проведено первинний аналіз (скринінг) трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення — Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця. Екологи зокрема з'ясували, що в українських водах відзначається дуже велика кількість цинку, а також виявлені пестициди. Фіксуються і метали, при цьому в воді фактично немає ртуті. Також є сліди фармпрепаратів у воді.

«Перевіряли воду на 3200 речовин – це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 000 речовин – це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, дійсно, якісь забруднювальні речовини є», – сказав Хорєв.

Останні тенденції стану води пов'язані з пандемією коронавірусу.

««Ковідних» препаратів дуже багато. Те, що входить саме до «ковідного» протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми з вами вживаємо якісь таблетки, якісь уколи тощо, це все виводитися з організму й рано чи пізно потрапляє у водний об'єкт», — акцентував Хорєв.

Але така тенденція – це не особливість України, у водах Європи та ж проблема.

«У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді – це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі», – додав заступник міністра.

Раніше Микола Хорєв повідомляв, що Росія буде обов'язково залучена до відповідальності за шкоду, завдану екології в анексованому нею Криму, зокрема за постійні розливи паливо-мастильних речовин у Севастопольській бухті.

Нагадаємо, що нещодавно в Раді національної безпеки та оборони заявили про необхідність розробки водної стратегії країни, а в Державному агентстві водних ресурсів повідомили про ймовірність водного дефіциту в басейнах деяких річок.