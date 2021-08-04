Вінницьке підприємство має сплатити шалений штраф за шкоду довкіллю

Підприємство грубо порушувало природоохоронне законодавство

Державна екологічна інспекція розрахувала збитки за шкоду довкіллю, які повинно сплатити підприємство ТОВ «Укрхімресурс» на Вінниччині. Про це повідомили на сторінці голови Державної екологічної інспекції України Андрія Мальованого у Facebook.

Сума складає майже 150 млн. гривень

На своїй земельній ділянці в місті Калинівка Вінницької області ТОВ «Укрхімресурс» створило шламосховище, яке складається з 13-ти ставків.

«Там зберігають відходи, що містять гудрон, а він належить до категорії небезпечних. У результаті земля площею 1,1 тис. кв. м. була засмічена.Такі порушення виявила Держекоінспекція під час позапланової перевірки в червні 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Також з’ясувалося, що об’єкти ТОВ «Укрхімресурс» не мають оцінки впливу на довкілля щодо операцій поводження з небезпечними відходами. Це є грубим порушенням природоохоронного законодавства.

Тож ДЕІ пред’явила підприємству претензію про відшкодування суми збитків, завданих довкіллю, для добровільної сплати в місячний термін.

Наразі також спрямовано позов до Вінницького окружного адміністративного суду про припинення діяльності підприємства до усунення порушень.

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