За тиждень патрульні Києва зловили понад 200 п’яних водіїв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На порушників складено адміністративні протоколи

За минулий тиждень, з 25 листопада до 1 грудня, київські патрульні опрацювали 10 074 викликів, що надійшли від заявників на службу 102.

В загальному на порушників інспектори склали 8 836 адміністративних матеріалів, з яких 229 за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

Крім цього, столичні патрульні затримали 86 осіб, які, ймовірно, вчинили кримінальні правопорушення, з них у 31 громадян під час поверхневої перевірки поліцейські виявили речовини, схожі на наркотичні, які заборонені у вільному обігу.





Як повідомлялося, 28 листопада сталася ДТП на перетині вулиць Зої Гайдай та Героїв Дніпра у Києві. Аварія трапилася між автомобілями Geely та Ford. Після скоєного керманич Ford поїхав з місця події, а пасажирка Geely звернулася за медичною допомогою. Згодом патрульні виявили автомобіль, схожий за орієнтуванням, з ознаками механічних пошкоджень на вулиці Героїв Дніпра, а неподалік виявили його власника з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

У Києві за вихідні 23-24 листопада патрульні виявили 73 водії у стані сп'яніння, за минулий тиждень — 235, а з початку року - понад 10 тисяч.

25 листопада близько 4-ї години ранку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.



