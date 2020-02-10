Екстрені служби радять киянам залишити свої авто вдома
У Києві сильний вітер і очікується мокрий сніг
У столиці та області ураганний вітер
Сьогодні, 10 лютого, Управління ДСНС у Києві радить киянам та мешканцям столичного регіону обрати громадський транспорт замість власного у зв’язку зі штормовим попередженням.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Фахівці рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як відомо, у столиці та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві сьогодні вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вдень 3-5° тепла.
Нагадаємо, у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.
Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що протягом останніх 20 років в Україні фіксують температурні рекорди.