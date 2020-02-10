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    Екстрені служби радять киянам залишити свої авто вдома

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    <p>У Києві сильний вітер і очікується мокрий сніг</p> - Екстрені служби радять киянам залишити свої авто вдома

    У Києві сильний вітер і очікується мокрий сніг

    У столиці та області ураганний вітер

    Сьогодні, 10 лютого, Управління ДСНС у Києві радить киянам та мешканцям столичного регіону обрати громадський транспорт замість власного у зв’язку зі штормовим попередженням.

    Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Фахівці рекомендують при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як відомо, у столиці та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). У Києві сьогодні вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вдень 3-5° тепла.

    Нагадаємо, у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що протягом останніх 20 років в Україні фіксують температурні рекорди.

     Читайте також інтерв'ю «Главкома»:
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