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    Суспільство

    В Україні оголошено штормове попередження

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    В Україні оголошено штормове попередження

    По Києву та області пориви вітру 15-20 м/с

    10 лютого вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    «У західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий)», - попереджають синоптики.

    По Києву та Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Нагадаємо, у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що протягом останніх 20 років в Україні фіксують температурні рекорди.

     Читайте також інтерв'ю «Главкома»:
    Київ ДСНС Київщина Україна вітер небезпека
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