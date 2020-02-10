В Україні оголошено штормове попередження



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По Києву та області пориви вітру 15-20 м/с

10 лютого вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«У західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий)», - попереджають синоптики.

По Києву та Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що протягом останніх 20 років в Україні фіксують температурні рекорди.