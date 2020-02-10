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    Події в Україні

    Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

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    Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах

    У високогір'ї очікується значна сніголавинна небезпека

    У високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.

    Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рiвень)», - йдеться в повідомленні.

    Окрім того, 11 лютого у горах Львівської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3-й рiвень).

    Загалом, у понеділок в більшості областей України синоптики прогнозують мокрий сніг, в деяких регіонах стовпчик термометра опуститься до -17.

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