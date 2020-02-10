Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин у Карпатах



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У високогір'ї очікується значна сніголавинна небезпека

У високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3-й рiвень)», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, 11 лютого у горах Львівської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3-й рiвень).

Загалом, у понеділок в більшості областей України синоптики прогнозують мокрий сніг, в деяких регіонах стовпчик термометра опуститься до -17.