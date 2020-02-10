Сильний вітер та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 10 лютого



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У Києві сьогодні вдень невеликий дощ та мокрий сніг, повітря прогріється до 5°

Температура вночі місцями опуститься до 19° морозу

В Україні у понеділок, 10 лютого, очікується сильний вітер та опади у вигляді мокрого снігу. Температура вночі місцями опуститься до 19° морозу, вдень – до 7° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«10 лютого в Україні вночі без опадів, вдень у західних областях дощ та мокрий сніг, в Карпатах значний мокрий сніг, у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вдень у західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с і хуртовина», - зазначають синоптики.

Температура вночі 3-8° морозу, у східних, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях 10-15°, місцями 17-19° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 3-5° тепла.

Нагадаємо, у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей у понеділок очікується значна сніголавинна небезпека.