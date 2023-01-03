У Києві світло подаватимуть за новими графіками – ДТЕК

Для рівномірності і почерговості відключень відтепер всі споживачі поділені на 4 групи, замість двох, як це було раніше

У Києві з 14 години у вівторок, 3 грудня, почнуть подавати світло за новими графіками. Столиця повертається до стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

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«Компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі з 3 січня запровадила оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі», - йдеться у дописі.

Оновлений графік складається з 3 категорій:

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Світло є. Періоди, коли буде забезпечуватись електропостачання. Це білий колір на графіку;

Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку;

Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

У ДТЕК зазначають, що для рівномірності і почерговості відключень відтепер всі споживачі поділені на 4 групи, замість двох, як це було раніше.

Графік починає діяти з 14 години 3 січня та найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі.

Наголошують, що попередні графіки не діють.

У разі неспівпадіння реальної ситуації з графіком просять невідкладно повідомляти нам про це.

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«Після того, як з’явилось світло після відключення, електроприлади потрібно вмикати по черзі. Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках», - додає ДТЕК.

Нагадаємо, Міненерго повідомило, що відключення електроенергії триватимуть в Україні до кінця опалювального сезону, але графіки повинні бути контрольованими.

Через постійні ракетні обстріли рашистів по об'єктах енергетики Украна адаптувались до ситуації, яка склалась. Міністр енергетики зауважив, що наразі блекаут в Україні можливий тільки теоретично.

Раніше повідомляли, що У Києві та області скасували екстрені відключення світла.

За повідомленням міністра енергетики Германа Галущенко, 31 грудня внаслідок масованої атаки України російськими військами вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання.

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