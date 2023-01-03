У Києві світло подаватимуть за новими графіками – ДТЕК
Для рівномірності і почерговості відключень відтепер всі споживачі поділені на 4 групи, замість двох, як це було раніше
У Києві з 14 години у вівторок, 3 грудня, почнуть подавати світло за новими графіками. Столиця повертається до стабілізаційних відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.
«Компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі з 3 січня запровадила оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі», - йдеться у дописі.
Оновлений графік складається з 3 категорій:
- Світло є. Періоди, коли буде забезпечуватись електропостачання. Це білий колір на графіку;
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку;
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
У ДТЕК зазначають, що для рівномірності і почерговості відключень відтепер всі споживачі поділені на 4 групи, замість двох, як це було раніше.
Графік починає діяти з 14 години 3 січня та найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі.
Наголошують, що попередні графіки не діють.
У разі неспівпадіння реальної ситуації з графіком просять невідкладно повідомляти нам про це.
«Після того, як з’явилось світло після відключення, електроприлади потрібно вмикати по черзі. Це допоможе уникнути аварій через перевантаження електромереж та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках», - додає ДТЕК.
Нагадаємо, Міненерго повідомило, що відключення електроенергії триватимуть в Україні до кінця опалювального сезону, але графіки повинні бути контрольованими.
Через постійні ракетні обстріли рашистів по об'єктах енергетики Украна адаптувались до ситуації, яка склалась. Міністр енергетики зауважив, що наразі блекаут в Україні можливий тільки теоретично.
Раніше повідомляли, що У Києві та області скасували екстрені відключення світла.
За повідомленням міністра енергетики Германа Галущенко, 31 грудня внаслідок масованої атаки України російськими військами вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання.
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