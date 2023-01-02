Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла

Міністр енергетики зауважив, що наразі блекаут в Україні можливий тільки теоретично

Відключення електроенергії триватимуть в Україні до кінця опалювального сезону, але графіки повинні бути контрольованими. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, йдеться на сайті міністерства.

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Через постійні ракетні обстріли рашистів по об'єктах енергетики Украна адаптувались до ситуації, яка склалась. Міністр енергетики зауважив, що наразі блекаут в Україні можливий тільки теоретично.

«Наша енергосистема протягом майже 3 місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Впевнений, що система втримається і надалі при подальших можливих ударах», - розповів посадовець.

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За словами Германа Галущенка, через значні ушкодження як генерації, так і систем передачі електроенергії, до кінця опалювального сезону доведеться застосовувати графіки обмеження електропостачання. Проте вони мають бути контрольованими.

«Основна наша мета – зробити, щоб відключення були плановими і прогнозованими, щоб споживачі чітко розуміли, коли буде відключено електроенергію, а оператори систем розподілу – дотримувались графіків відключень», - зазначив Герман Галущенко.

Нагадаємо, 10 жовтня росіяни завдали масованої ракетної атаки по Україні. Ворожа армія випустила по Україні щонайменше 83 ракети. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

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