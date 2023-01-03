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Уряд розглядає можливість побудови в Україні децентралізованої енергосистеми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд розглядає можливість побудови в Україні децентралізованої енергосистеми
фото ілюстративне

Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему

В Україні можуть побудувати децентралізовану енергосистему. Очікується, що вона стане менш вразливою до російських обстрілів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Російські атаки штовхають нас до корінної реформи – побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему», –сказав Шмигаль.

Раніше Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла.

Нагадаємо, сьогодні під час засідання уряду Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень. Графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні.

До слова, у Києві світло подаватимуть за новими графіками.

Теги: уряд Україна Електромобілі війна

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