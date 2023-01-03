Уряд розглядає можливість побудови в Україні децентралізованої енергосистеми

Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему

В Україні можуть побудувати децентралізовану енергосистему. Очікується, що вона стане менш вразливою до російських обстрілів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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«Російські атаки штовхають нас до корінної реформи – побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему», –сказав Шмигаль.

Раніше Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла.

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Нагадаємо, сьогодні під час засідання уряду Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень. Графіки погодинних відключень не будуть застосовуватись, якщо споживач імпортуватиме обсяги не менші, ніж власне споживання у вересні.

До слова, у Києві світло подаватимуть за новими графіками.