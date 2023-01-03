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Українці матимуть інтернет після відключення світла – Мінцифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці матимуть інтернет після відключення світла – Мінцифри
фото ілюстративне

29 провайдерів з усіх областей України отримали батареї SBL

Міністерство цифрової трансформації спільно з канадською технологічною організацією eQualitie передали провайдерам в усі регіони України 172 батареї SBL. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Передали провайдерам батареї SBL. Тисячі українців матимуть інтернет протягом 10-12 годин після відключень світла. Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям – бути на зв’язку з рідними та знати останні новини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.

Раніше в Мінцифри пояснили, чому під час відключень світла зникають інтернет і мобільний зв’язок. Серед головних причин поганого інтернету та мобільного зв'язку після вимкнень струму – відсутність живлення, заряду акумуляторів та доступності, адже мережі розраховані на певну кількість користувачів.

Також у Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватимуть радіо і ТБ в разі блекауту. У першу чергу, кожен «Пункт незламності» повинен бути зарезервований фіксованим зв’язком.

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Теги: інтернет Міністерство цифрової трансформації України Україна

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