Послабити карантин в Україні може лише одна область



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фактично в усіх регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус

Станом на понеділок, 5 жовтня, в Україні лише Кіровоградська область може послабити карантин. В інших регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У всіх областях, крім вищезгаданої, показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищено.

У середньому по Україні цей показник становить 136,2 при нормі в 40 випадків коронавірусної хвороби. У Києві він на рівні 167,9, а у Кіровоградській області - 20,6.

Найвищий показник захворюваності як і раніше залишається у Тернопільській області - 287,9.

Впродовж доби, що минула, в Україні найбільше випадків захворювання на Covid-19 було зафіксовано у Харківській області – 446, Сумській області – 282, Донецькій області – 226, Дніпропетровській області – 206 та місті Київ – 286

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

До слова, за минулу добу в Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19. Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих. Перед цим кілька днів поспіль в Україні було зафіксовано понад 4 тисяч нових хворих за добу.

Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.

Також нагадаємо, що у Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися із коронавірусом, було на білбордах в українських містах.







