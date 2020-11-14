  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Епіцентр» продовжує працювати у карантинні вихідні (відео)

    • Розсилка
    «Епіцентр» продовжує працювати у карантинні вихідні (відео)
    Скріншот з відео

    Гіпермаркет «Епіцентр» закрив зали для відвідувачів, однак оформляє замовлення онлайн

    У Києві, попри введення карантину вихідного дня, гіпермаркет «Епіцентр», що на вул. Кришталевій, 6 продовжує працювати. На офіційному сайті мережі «Епіцентр» повідомлялося, що у магазинах через каси можна буде придбати лише продукти, засоби гігієни та ліки. Решту товарів клієнтам доведеться у ці дні замовляти через сайт.

    Робота гіпермаркету організована так: на вході стоять консультанти, які допомагають зробити замовлення онлайн на комп’ютері. Вони одразу ж виносять замовлений товар. Така ж ситуація у гіперамаркетах мережі по всій країні.

    Активісти вважають, що це є порушенням правил, запроваджених урядом. Зокрема, окремі користувачі мережі ситуацію з «Епіцентр» назвали «банальним мародерством».

    В свою чергу торгова мережа «Епіцентр» наголошує, що у вихідні дні продає товар виключно через онлайн-систему. Товари придбані в інтернет-магазині мережі можна забрати самовивозом у Центрах видачі замовлень на торговельних центрах мережі та доставкою. В усіх ТЦ мережі на вхідних групах облаштовані каси інтернет-замовлень, щоби уникнути черг та скупчень людей у Центрах видачі замовлень. «Зранку ми спостерігаємо провокації від деяких радикально налаштованих груп, які замовивши товар онлайн та забравши його на Центрі видачі торговельного центру, позиціонують це як офлайн-покупку. Втім, на чеках, які демонструють ці люди, чітко видно, що покупка здійснена онлайн. Директори торговельних центрів, де відбулися такі провокації, викликали поліцію, яка зафіксувала, що порушень з боку мережі немає. Ми дякуємо нашим покупцям за розуміння, просимо дотримуватися обмежень встановлених Кабінетом міністрів», - зазначили в компанії.

    Нагадаємо, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

    Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

    Читайте також:
    В Україні почав діяти карантин вихідного дня
    Теги: Київ продукти карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies