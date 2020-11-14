«Епіцентр» продовжує працювати у карантинні вихідні (відео)

Гіпермаркет «Епіцентр» закрив зали для відвідувачів, однак оформляє замовлення онлайн

У Києві, попри введення карантину вихідного дня, гіпермаркет «Епіцентр», що на вул. Кришталевій, 6 продовжує працювати. На офіційному сайті мережі «Епіцентр» повідомлялося, що у магазинах через каси можна буде придбати лише продукти, засоби гігієни та ліки. Решту товарів клієнтам доведеться у ці дні замовляти через сайт.

Робота гіпермаркету організована так: на вході стоять консультанти, які допомагають зробити замовлення онлайн на комп’ютері. Вони одразу ж виносять замовлений товар. Така ж ситуація у гіперамаркетах мережі по всій країні.

Активісти вважають, що це є порушенням правил, запроваджених урядом. Зокрема, окремі користувачі мережі ситуацію з «Епіцентр» назвали «банальним мародерством».

В свою чергу торгова мережа «Епіцентр» наголошує, що у вихідні дні продає товар виключно через онлайн-систему. Товари придбані в інтернет-магазині мережі можна забрати самовивозом у Центрах видачі замовлень на торговельних центрах мережі та доставкою. В усіх ТЦ мережі на вхідних групах облаштовані каси інтернет-замовлень, щоби уникнути черг та скупчень людей у Центрах видачі замовлень. «Зранку ми спостерігаємо провокації від деяких радикально налаштованих груп, які замовивши товар онлайн та забравши його на Центрі видачі торговельного центру, позиціонують це як офлайн-покупку. Втім, на чеках, які демонструють ці люди, чітко видно, що покупка здійснена онлайн. Директори торговельних центрів, де відбулися такі провокації, викликали поліцію, яка зафіксувала, що порушень з боку мережі немає. Ми дякуємо нашим покупцям за розуміння, просимо дотримуватися обмежень встановлених Кабінетом міністрів», - зазначили в компанії.

Нагадаємо, у Чернівцях сотні підприємців перекрили дорогу через «карантин вихідного дня».

Як повідомлялося, Львівська міська рада зробила всі дні тижня на території міста робочими, щоб уникнути запровадження «карантину вихідного дня». При цьому міський голова Андрій Садовий закликав громадян у разі необхідності звертатися за допомогою.

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