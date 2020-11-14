«Закатати в асфальт». Обіцяв? Зустрічайте!

За останні два роки бюджет «на дороги» зріс у три рази...

«Нам любые дОроги дорОги», або скільки українцям коштує Укравтодор. Дехто не хоче помічати у чому проблема та у чому претензії - дороги нам точно потрібні, але чи таким коштом?!

2020 запам’ятається українцям надовго. Не тільки через пандемію та недолугу боротьбу з нею, а й через безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності. Так зване «Велике будівництво» - яскраве тому підтвердження.

За останні два роки бюджет «на дороги» зріс у 3 рази. Наступного року він перевищуватиме бюджет Міноборони, та може зрівнятися із бюджетом на всю медичну систему. Війна та пандемія скінчилися? Навіть на оборону такого карколомного зростання не було з початку бойових дій. Так де «собака порилася», яка мотивація?

Тепер «слідкуймо за руками»:

1. З початку «Великого будівництва» почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним «збігом обставин» новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці «долі», або «картель», як їх називають колеги.

Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%.

2. Якщо скласти всі тендери цієї «мерзенної шістки» та вирахувати оці «дисконти» - маємо (хтось має!) близько 36 мільярдів грн - саме таку суму отримав додатково Автодор із Ковідного Фонду на «Велике будівництво». Магія цифр, чи не так?

Тобто, без цих «шаловлилих ручок» можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та (увага!) не чіпати «брудними ручками» Ковідний Фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт - Ковідний Фонд штучно витратили. Кошти зникли. Але десь з’явилися?

3. «Якщо мед, то... звідусіль». Єйфорія почала захоплювати. «Стопи, повороти..» втрачено. Майже кожного місяця Уряд почав шукати у кого ще можна відібрати та спрямувати на «благу ціль» - «ручки» тремтять від можливостей. То 2 млрд чергових додадуть, то держбанки нахилять видати чергові млрд. «Їх не зупинити» - у жерло апетиту йде все. Знімають із будівництва онкоцентру (!) більше 100 млн. - ну дрібнички для них, але не для онкохворих. Кого турбують онкохворі?!

інфографіка: facebook

«Дурнів» не так багато. МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити лячно.

Країна наближається до економічного армагедону. Свідомо?!.

Джерело: блог Ігоря Уманськго

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