  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Уманський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    «Закатати в асфальт». Обіцяв? Зустрічайте!

    • Ігор Уманський
      Економіст, колишній в.о. міністра економіки
    • Розсилка
    «Закатати в асфальт». Обіцяв? Зустрічайте!

    За останні два роки бюджет «на дороги» зріс у три рази...

    «Нам любые дОроги дорОги», або скільки українцям коштує Укравтодор. Дехто не хоче помічати у чому проблема та у чому претензії - дороги нам точно потрібні, але чи таким коштом?!

    2020 запам’ятається українцям надовго. Не тільки через пандемію та недолугу боротьбу з нею, а й через безпрецедентний рівень зростання корупції та втрату владою адекватного сприйняття реальності. Так зване  «Велике будівництво» - яскраве тому підтвердження.

    За останні два роки бюджет «на дороги» зріс у 3 рази. Наступного року він перевищуватиме бюджет Міноборони, та може  зрівнятися із бюджетом на всю медичну систему. Війна та пандемія скінчилися? Навіть на оборону такого карколомного зростання не було з початку бойових дій. Так де «собака порилася», яка мотивація?

    Тепер «слідкуймо за руками»:

     1. З початку «Великого будівництва» почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним «збігом обставин» новим вимогам відповідає лише шість компаній - улюбленці «долі», або «картель», як їх називають колеги.

    Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись - ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%.

     2. Якщо скласти всі тендери цієї «мерзенної шістки» та вирахувати оці «дисконти» - маємо (хтось має!) близько 36 мільярдів грн - саме таку суму отримав додатково Автодор із Ковідного Фонду на «Велике будівництво». Магія цифр, чи не так?

    Тобто, без цих «шаловлилих ручок» можна було б збудувати ту саму протяжність доріг та (увага!) не чіпати «брудними ручками» Ковідний Фонд, лишаючи ресурсу хворих людей та хвору економіку. Але є факт - Ковідний Фонд штучно витратили. Кошти зникли. Але десь з’явилися?

     3. «Якщо мед, то... звідусіль». Єйфорія почала захоплювати. «Стопи, повороти..» втрачено. Майже кожного місяця Уряд почав шукати у кого ще можна відібрати та спрямувати на «благу ціль» - «ручки» тремтять від можливостей. То 2 млрд чергових додадуть, то держбанки нахилять видати чергові млрд. «Їх не зупинити» - у жерло апетиту йде все. Знімають із будівництва онкоцентру (!) більше 100 млн. - ну дрібнички для них, але не для онкохворих. Кого турбують онкохворі?!

    інфографіка: facebook
    інфографіка: facebook

    «Дурнів» не так багато. МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору.  Уряду його робити лячно.

    Країна наближається до економічного армагедону. Свідомо?!.

     Читайте також: За кулісами «Великого будівництва» Зеленського: піар, гроші і тендери для «своїх»

    Джерело: блог Ігоря Уманськго

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: дороги бюджет війна гроші будівництво уряд коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Костянтин Еггерт
    Костянтин Еггерт

    Російський журналіст

    Віктор Шендерович
    Віктор Шендерович

    Російський письменник-сатирик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies