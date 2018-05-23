Фінал Ліги чемпіонів: київські лікарні переходять у режим підвищеної готовності

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У всіх цих закладах створено резерв вільних ліжок та забезпечено постійне оновлення необхідного запасу медикаментів

Медичні заклади столиці готові до надання своєчасної, кваліфікованої допомоги вболівальникам фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 та «Фестивалю чемпіонів УЄФА – 2018». Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час інспекції локацій проведення Ліги чемпіонів УЄФА.

За його словами, згідно з відповідним наказом Департаменту охорони здоров’я, впродовж 24-26 травня цілодобово у режимі підвищеної готовності працюватимуть київські міські клінічні лікарні: №№ 1, 2, 6, 12, 17, 18, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги та Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока».

«У всіх цих закладах створено резерв вільних ліжок та забезпечено постійне оновлення необхідного запасу медикаментів, дезінфекційних засобів, індивідуальних засобів захисту, в тому числі – на випадок ускладнення епідеміологічної ситуації. Також необхідний запас компонентів та препаратів крові має Київський міський центр крові. У приймальних відділеннях лікарень чергуватимуть медики, що володіють іноземними мовами», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що екстрена медична допомога гостям, учасникам та вболівальникам матчів УЄФА надаватиметься бригадами швидкої медичної допомоги.

«Загалом у цілодобовому режимі чергуватиме 181 бригада вдень та 130 уночі. А безпосередньо захід обслуговуватиме 30 з них», – зауважив Поворозник.

Київські «швидкі» чергуватимуть в аеропортах, на залізничному вокзалі, а столичні медики та медичні заклади повністю готові надавати якісну, оперативну та безоплатну невідкладну допомогу всім, хто її потребуватиме.

«Бажаю всім вболівальникам – киянам та гостям столиці, щоб це свято футболу подарувало позитивні спортивні враження, не затьмарені проблемами зі здоров’ям і залишило лише приємні спогади про красиву гру та наше найкраще у світі місто!» – наголосив він.

Нагадаємо, 26 травня на НСК «Олімпійський» у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА між «Ліверпулем» і «Реалом».

Київ очікує на приїзд 100 тисяч вболівальників на фінал Ліги Чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.