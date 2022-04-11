  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    До України прибули французькі жандарми: розслідуватимуть звірства рашистів під Києвом

    Французькі жандарми допомагатимуть українським поліцейським розслідувати злочини рашистів під Києвом - До України прибули французькі жандарми: розслідуватимуть звірства рашистів під Києвом
    Французькі жандарми допомагатимуть українським поліцейським розслідувати злочини рашистів під Києвом
    фото: Twitter посла Франції в Україні

    Франція допомагатиме розслідувати російські злочини проти українців

    На територію України приїхав науково-технічний підрозділ французьких жандармів. Про це написав у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

    Зараз підрозділ жандармерії перебуває у Львові.

    Французькі правоохоронці будуть надавати допомогу українським колегам під час розслідування злочинів російських окупантів, які ті вчинили у передмістях Києва.

    «Франція перша, хто надає (Україні – ред.) таку допомогу», – зазначив посол Франції.

    Уже завтра, 12 квітня, французька жандармерія прибуде на територію Київської області і розпочне свою діяльність.

    Нагадаємо, 8 квітня в Бучі поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій. 40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

    10 квітня під час огляду загиблих на місці масового захоронення в Бучі було виявлено тіло старшого лейтенанта поліції Юрія Чабаха.

    Раніше повідомлялося, що в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

    Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

    Сьогодні, 11 квітня, у селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено ще одну братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці.

    Теги: росія окупанти війна Франція Ірпінь Буча Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До України прибули французькі жандарми: розслідуватимуть звірства рашистів під Києвом