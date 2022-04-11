До України прибули французькі жандарми: розслідуватимуть звірства рашистів під Києвом

Франція допомагатиме розслідувати російські злочини проти українців

На територію України приїхав науково-технічний підрозділ французьких жандармів. Про це написав у Twitter посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Зараз підрозділ жандармерії перебуває у Львові.

Французькі правоохоронці будуть надавати допомогу українським колегам під час розслідування злочинів російських окупантів, які ті вчинили у передмістях Києва.

«Франція перша, хто надає (Україні – ред.) таку допомогу», – зазначив посол Франції.

Уже завтра, 12 квітня, французька жандармерія прибуде на територію Київської області і розпочне свою діяльність.

Fier d'accueillir à #Lviv le détachement des gendarmes techniques et scientifiques venu assister leurs camarades dans les investigations des crimes de guerre commis autour de #Kiev. La première à apporter une telle aide. Ils seront à pied d'œuvre dès demain. Solidarité pic.twitter.com/3pX9LkPzeq — Etienne de Poncins (@EdePoncins) April 11, 2022

Нагадаємо, 8 квітня в Бучі поліція Київщини провела огляд загиблих в одному з найбільш масштабних захоронень цивільних осіб, вбитих під час бойових дій. 40 загиблих з масового захоронення в Бучі - це мирні жителі, які не чинили жодного опору.

10 квітня під час огляду загиблих на місці масового захоронення в Бучі було виявлено тіло старшого лейтенанта поліції Юрія Чабаха.

Раніше повідомлялося, що в Бучі з великої братської могили почали діставати тіла закатованих і вбитих росіянами містян.

Дещо раніше слідчі ідентифікували 163 убитих російськими окупантами жителів Бучі.

Сьогодні, 11 квітня, у селі Бузова Бучанського району Київщини виявлено ще одну братську могилу, в якій поховані загиблі мирні мешканці.